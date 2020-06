06.06.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Innenminister der Länder und des Bundes wollen Lehren aus den Erfahrungen in der Corona-Krise ziehen. Das kündigte der Chef der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. "Man muss ja damit rechnen, dass es im Herbst ein Wiederaufflammen gibt, wei Die Innenminister der Länder und des Bundes wollen Lehren aus den Erfahrungen in der Corona-Krise ziehen. Das kündigte der Chef der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. "Man muss ja damit rechnen, dass es im Herbst ein Wiederaufflammen gibt, wei 👓 Vollständige Meldung