TrixiMaus‼️ RT @rpo_politik: Unruhen in #USA: #DonaldTrump ordnet Rückzug der #Nationalgarde aus #Washington an #Potus #icantbreathe https://t.co/wSH4t… vor 13 Stunden Christa Hoelters Trump ordnet Rückzug der Nationalgarde aus Washington an https://t.co/mNaPO0O7xZ vor 13 Stunden Elsa Avril RT @Eddie_1412: US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Rückzug der #Nationalgarde aus Washington angeordnet. Alles sei nun "unter per… vor 14 Stunden Darran RT @Eddie_1412: US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag den Rückzug der #Nationalgarde aus Washington angeordnet. Alles sei nun "unter per… vor 14 Stunden