10.06.2020 ( vor 1 Woche )



Die Linke fordert in einem Positionspapier zahlreiche Die Linke fordert in einem Positionspapier zahlreiche Maßnahmen für eine Zeit nach der Corona-Krise. Alle Krankenhäuser Mecklenburg-Vorpommerns gehörten in die öffentliche Hand, heißt es unter anderem in dem am Mittwoch in Schwerin veröffentlichten Papier. Erhalt und Schutz der Gesundheit seien nich 👓 Vollständige Meldung