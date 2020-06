12.06.2020 ( vor 2 Stunden )



hat große Ziele: Der CDU-Politiker will Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern werden. Doch eine Nebentätigkeit bei einer US-Firma bringt ihm nun Kritik ein. Er selbst zeigt sich reumütig. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat seine Arbeit für eine US-Firma rückblickend als Philipp Amthor hat große Ziele: Der CDU-Politiker will Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern werden. Doch eine Nebentätigkeit bei einer US-Firma bringt ihm nun Kritik ein. Er selbst zeigt sich reumütig. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat seine Arbeit für eine US-Firma rückblickend als 👓 Vollständige Meldung