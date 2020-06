19.06.2020 ( vor 2 Tagen )



In der Debatte um Polizeigewalt und Rassismus haben sich die Innenminister von Bund und Ländern ausdrücklich hinter die rund 300 000 Polizisten in Deutschland gestellt. "Wir stehen uneingeschränkt als Innenminister hinter der Arbeit unserer Polizei", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer am Freit In der Debatte um Polizeigewalt und Rassismus haben sich die Innenminister von Bund und Ländern ausdrücklich hinter die rund 300 000 Polizisten in Deutschland gestellt. "Wir stehen uneingeschränkt als Innenminister hinter der Arbeit unserer Polizei", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer am Freit 👓 Vollständige Meldung