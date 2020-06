USA: John Bolton hofft auf die Abwahl von Donald Trump Er diente ihm als Sicherheitsberater – nun rechnet er mit Donald Trump ab: "Ich denke, er sollte nicht Präsident sein", so Bolton. Ein Nachfolger habe viel zu...

ZEIT Online vor 4 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de



Veröffentlichung am Dienstag: Trump will Bolton Profite aus Enthüllungsbuch verwehren In wenigen Tagen darf das Enthüllungsbuch von John Bolton erscheinen. US-Präsident Trump ist darüber nicht erfreut und droht seinem ehemaligen...

t-online.de vor 1 Tag - Welt