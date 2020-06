22.06.2020 ( vor 2 Stunden )



"Abschaffung der Polizei - All cops are berufsunfähig" steht über einer heftig umstrittenen Kolumne über Polizisten in der Berliner "taz". Innenminister Horst Seehofer will nun Anzeige gegen die Autorin erstatten.