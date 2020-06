23.06.2020 ( vor 2 Stunden )

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Erik Stohn, schließt eine Rückkehr zu Beschränkungen in Brandenburg wegen der Corona-Pandemie nicht aus, sieht dafür aber aktuell keinen Bedarf. "Wir haben ja auch Alarmmechanismen eingebaut", sagte er am Dienstag in Potsdam. Bei einem Virusausbruch könnten