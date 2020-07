„Bauen, Bauen, Bauen“ – Johnson kündigt milliardenschweres Konjunkturpaket an 5,5 Milliarden Euro will Boris Johnson in den Bau und die Sanierung von Krankenhäusern, Straßen und Schulen stecken. Mehr als 13 Milliarden sollen in...

Welt Online vor 18 Stunden - Politik