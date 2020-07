1,3 Millionen Menschen profitieren - Grundrente kommt: Auch Bundesrat stimmt Gesetz zu

Quelle: DPA - vor 18 Stunden



Grundrente verabschiedet: 1,3 Millionen können profitieren 01:03 Berlin, 02.07.20: Der Bundestag hat am Donnerstag die sogenannte Grundrente verabschiedet. Mit ihr sollen kleine Renten von rund 1,3 Millionen Menschen aufgebessert werden. Damit kann das Gesetz nun am Freitag auch vom Bundesrat behandelt werden und bei Zustimmung Anfang 2021 in Kraft treten. Der...