Koalition will grundlegenden Umbau der Tierhaltung anstoßen 01:22 Berlin, 03.07.20: Angesichts der Corona-Ausbrüche in der Fleischbranche wächst der Druck für bessere Bedingungen in den Ställen und einen Stopp des ständigen Preiskampfes bei Lebensmitteln. Im Bundestag bringen die Koalitionsfraktionen von Union und SPD am Freitag einen Antrag ein, der auf...