04.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Der Aktivist ist eines der Gesichter der Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Zuletzt sorgte ein Interview für Aufsehen – das er offenbar gar nicht gegeben haben will. Aussagen des bekannten Hongkonger Aktivisten Joshua Wong in der "Bild"-Zeitung haben für Verwirrung gesorgt. Wong s Der Aktivist ist eines der Gesichter der Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Zuletzt sorgte ein Interview für Aufsehen – das er offenbar gar nicht gegeben haben will. Aussagen des bekannten Hongkonger Aktivisten Joshua Wong in der "Bild"-Zeitung haben für Verwirrung gesorgt. Wong s 👓 Vollständige Meldung