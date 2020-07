06.07.2020 ( vor 1 Woche )



Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt zu den an die Linken-Politikerin Janine Wissler verschickten Drohmails. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren" sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag. Die Ermittlungen seien nun Teil des Gesamtverfahrens im Zusammenhang mit dem "NSU 2.0"-Komplex.