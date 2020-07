09.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Er verließ die Wohnung am Nachmittag und verabschiedete sich von seiner Er verließ die Wohnung am Nachmittag und verabschiedete sich von seiner Tochter – seitdem fehlt von Seouls Bürgermeister Park Won Soon jedes Lebenszeichen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot. Der Bürgermeister der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, Park Won Soon, ist am Donnerstag als vermisst 👓 Vollständige Meldung