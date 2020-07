guy BANANENREPUBLIK USA : In der Russland-Affäre war Roger Stone, ein Ex-Berater des US-Präsidenten, zu dreieinhalb Jah… https://t.co/mbFNazUMyt vor 2 Minuten Franz W.Winterberg In Russland-Affäre verurteilt: Trump bewahrt früheren Berater Stone vor dem Gefängnis https://t.co/vquGsuo2dc via @faznet vor 4 Minuten Ronny Darky (🏚)+(⛟) RT @3Warum: Donald Trump mischt sich in die US-Justiz ein und erlässt seinem Berater Roger Stone eine Haftstrafe. Dieser war zuvor wegen Ve… vor 19 Minuten Erik Schrader 1. Die Privilegien reicher weißer Männer 2. Korruption vom Feinsten https://t.co/65BBRp1KD8 vor 19 Minuten marlon brandy In Russland-Affäre verurteilt: Trump bewahrt früheren Berater Stone vor dem Gefängnis https://t.co/HvWJGkJilF # via… https://t.co/Ihi6ltEm0V vor 33 Minuten Torsten S. Donald Trump verhindert Gefängnisstrafe für Roger Stone https://t.co/S5G9cGfXQy via @zeitonline vor 35 Minuten