13.07.2020 ( vor 8 Stunden )



In der österreichischen Gemeinde Neustift im Stubaital ist eine 57-jährige Wanderin von Kühen attackiert und verletzt worden. Solche Zwischenfälle sind keine Seltenheit. Bereits vor zwei Wochen wurde ein Schweizer Ehepaar ebenfalls in Neustift von Kühen angegriffen.