16.07.2020 ( vor 3 Stunden )

US-Regierungsberater Anthony Fauci hat im Kampf gegen das Coronavirus in den USA einen teilweisen Neuanfang gefordert. Nur so könne die Pandemie in dem Land bekämpft werden. Außerdem wehrt sich Fauci gegen Vorwürfe aus dem Weiß en Haus.