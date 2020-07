19.07.2020 ( vor 1 Stunde )



Nach tagelangen „Black-Lives-Matter“-Protesten in Nach tagelangen „Black-Lives-Matter“-Protesten in Portland (Oregon) setzte die US-Regierung Sicherheitskräfte des Bundes ein. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kritisiert Donald Trump für einen „eklatanten Machtmissbrauch“ und kündigt schnelle Maßnahmen an. 👓 Vollständige Meldung