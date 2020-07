Kommentar - Schlecht vorbereitet: Merkel und Macron sind schon vor Ende des EU-Pokers die Verlierer

20.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Dass die Europäische Union bei ihrem Dauergipfel in Brüssel ein völlig zerstrittenes Bild hinterlässt, ist verzeihlich. Schließlich geht es um so viel Geld wie nie und um historische Grundsatzentscheidungen, für die Brüssel erstmals Schulden machen dürfen soll. Unverständlich ist jedoch, warum die beiden EU-Schwergewichte Paris und Berlin zwar den alten deutsch-französischen Motor für Europa wieder anwarfen, aber verkannten, dass der Fahrersitz nicht mehr für sie reserviert ist.Von FOCUS-Online-Autor Hans-Jürgen Moritz (Brüssel)