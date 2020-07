22.07.2020 ( vor 1 Stunde )

In den ersten Monaten der Pandemie hat sich Donald Trump gewehrt, selbst eine Maske zu tragen. Nun zeigt sich der US-Präsident stolz mit Mundschutz – und nennt indirekt einen Grund für seinen Sinneswandel. US-Präsident Donald Trump hat in der Corona -Pandemie für das Tragen von Masken in bestimmten