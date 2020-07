24.07.2020 ( vor 13 Stunden )



Die Türkei sucht mit aller Macht in der Ägäis nach Erdgas - zur Not werden dort auch Waffen eingesetzt. Zuletzt konnte, wohl auch durch Vermittlung von Angela Merkel, eine Eskalation vermieden werden. Geht es nach Türkei-Experte Günter Seufert, ist die aber nicht auszuschließen.