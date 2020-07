Kenan Kolat Kontakte, Events und Co.: Das sind die aktuellen Corona-Regeln der Bundesländer https://t.co/CPCDMd1jnm via @welt vor 6 Stunden Eduardo Friedrich RT @welt: Das sind die neuen Corona-Regeln in Deutschland https://t.co/hqE5duhU2T https://t.co/wK6iAWIswh vor 15 Stunden Sandro @Echt_jetzt_ Kontaktbeschränkung in NRW wieder bei 10 Menschen (außer Hochzeit, Beerdigung) aber Regelbetrieb in S… https://t.co/6fjqskf89Y vor 18 Stunden Birgit Scheeren-bleibt zuhause! Die aktuellen Corona-Regeln der Bundesländer https://t.co/FGiupkZBjk vor 1 Tag MSN Deutschland Das sind die aktuellen Corona-Regeln der Bundesländer https://t.co/s1HQwHKGOu vor 1 Tag Franz Die aktuellen Corona-Regeln der Bundesländer https://t.co/EEHR2XqnMj Wie will man feststellen wie viele Personen in… https://t.co/D0dqDGSzKb vor 1 Tag