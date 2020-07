31.07.2020 ( vor 3 Stunden )



Seit mehr als einem Jahrzehnt hat die SPD Ärger mit Thilo Sarrazin. Die Partei will ihn loswerden - doch der umstrittene Ex-Politiker wehrt sich gegen den Rauswurf. Nun geht das Endlos-Drama in eine weitere Seit mehr als einem Jahrzehnt hat die SPD Ärger mit Thilo Sarrazin. Die Partei will ihn loswerden - doch der umstrittene Ex-Politiker wehrt sich gegen den Rauswurf. Nun geht das Endlos-Drama in eine weitere Runde 👓 Vollständige Meldung