31.07.2020 ( vor 2 Stunden )

Washington (dpa) - Rund drei Monate vor den Wahlen hat der frühere US-Präsident Barack Obama in einer betont kämpferischen Rede seinen Nachfolger Donald Trump kritisiert und die Amerikaner zur Stimmabgabe aufgefordert. "Wenige Wahlen waren in vielerlei Hinsicht so wichtig wie diese", sagte Obama am