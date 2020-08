BaerbelBuchner RT @focusonline: +++ Protest ohne Masken und ohne Abstand: Bereits zehntausend Teilnehmer bei Demonstration in Berlin gegen Corona-Politik… vor 15 Sekunden Fabian Machalett RT @WDRaktuell: In Berlin versammeln sich gerade tausende Menschen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatten meh… vor 48 Sekunden Sandra Lendenmann RT @derspiegel: Ohne Abstand, ohne Masken: Tausende Menschen sind in Berlin-Mitte dicht gedrängt gegen Corona-Auflagen auf die Straße gegan… vor 1 Minute Angelika V. RT @derspiegel: Ohne Abstand, ohne Masken: Tausende Menschen sind in Berlin-Mitte dicht gedrängt gegen Corona-Auflagen auf die Straße gegan… vor 2 Minuten Cat RT @FAZ_Politik: Ungeachtet der zuletzt gestiegenen Fallzahlen demonstrieren in Berlin Tausende gegen Corona-Schutzmaßnahmen wie die Masken… vor 2 Minuten Alundra RT @derspiegel: Tausende demonstrieren in Berlin ohne Abstand gegen Corona-Auflagen - trotz steigender Infektionszahlen. Wirtschaftsministe… vor 2 Minuten