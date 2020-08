03.08.2020 ( vor 6 Stunden )



An berufsbildenden und weiterführenden An berufsbildenden und weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen gilt ab dem Ende der Sommerferien vorerst eine Maskenpflicht – auch während des Unterrichts. Nordrhein-Westfalen führt eine weitgehende Maskenpflicht an Schulen ein: An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen soll sie a 👓 Vollständige Meldung