US-Präsident: Trump bezeichnet Explosion in Beirut als mutmaßlichen Bomben-Anschlag Bei einer Pressekonferenz in Washington spricht US-Präsident Donald Trump in Zusammenhang mit der Explosion in Beirut von einem Bombenangriff. Seine Generäle...

stern.de vor 2 Stunden - Wissen Auch berichtet bei • t-online.de