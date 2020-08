07.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Amal und George Clooney spenden an drei Wohltätigkeitsorganisationen im Amal und George Clooney spenden an drei Wohltätigkeitsorganisationen im Libanon , um den Betroffenen der Explosion in Beirut zu helfen. 👓 Vollständige Meldung