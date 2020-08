💙⚔️🇩🇪⚔️💙 Bill Gates kritisiert US-Corona-Strategie: „Wertloseste Tests der Welt“ -Gib #Gates keine Chance - Nerven liegen bl… https://t.co/JIQqcnEPRB vor 5 Stunden Rainer Geimer Ja und? Das ist doch überall so! Gates kritisiert Virus-Strategie der USA und gibt Trump die Mitschuld - Ausland -… https://t.co/APyZ7GfFik vor 9 Stunden Julee9253 RT @welt: "Wertloseste Tests der Welt": Gates kritisiert Coronastrategie der USA https://t.co/F24UsXWVYG https://t.co/WJiUv4CLm8 vor 13 Stunden FOCUS Online TopNews „Wertloseste Tests der Welt“ - Trump feiert sich für "beste Corona-Tests der Welt" - Bill Gates schlägt zurück https://t.co/VKHYRx5VHx vor 13 Stunden Ohne gleichen Jetzt bin ich aber verwirrt🤔 Bill Gates sagt, diese Tests sind nichts😂 also doch nur Impfstoff kann uns retten 🤦‍♀️ https://t.co/qZ8vDUWTDq vor 16 Stunden Mehriel☦️Q https://t.co/m5mOE1P4Wa Nerven liegen blank, läuft wohl schlecht für #BillGates and Co... #Corona - #COVID -Tests… https://t.co/O5VAyH2JxR vor 16 Stunden