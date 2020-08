12.08.2020 ( vor 5 Stunden )

Das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte hat die Demonstranten nicht entmutigt. Den dritten Tag in Folge gehen sie in Belarus gegen den umstrittenen Wahlausgang auf die Straße. Bei den Protesten gegen Wahlfälschungen in Belarus ( Weißrussland ) hat es den dritten Abend in Folge wieder viele Festnah