Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Meghan Markle bekam royalen Sicherheitskurs 01:05 Was für eine skurrile Geschichte rund um die royale Familie! Zwei Buchautoren offenbarten nun Details über einen royalen Sicherheitskurs, an dem Meghan Markle teilnehmen musste. Dabei kam es sogar zu einer Fake-Entführung.