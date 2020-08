12.08.2020 ( vor 2 Tagen )



Mit einem zentralen Gedenken wird in Berlin heute an den Mauerbau vor 59 Jahren und die Opfer der deutschen Teilung erinnert. In der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße werden Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet.