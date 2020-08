Wolf Wiedmann-Schmidt RT @diehljoerg: Am Montag wird Deutschlands bester V-Mann #VP01 erstmals in einem Untersuchungsausschuss auftreten. Was er zu Anis #Amri zu… vor 2 Stunden JS "Fall Anis Amri: Top-V-Mann sagt vor Ausschuss des NRW-Landtags aus | TAG24": https://t.co/FjFaXYBLwK vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek V-Mann im Fall Amri sagt am Montag im NRW-Untersuchungsausschuss aus https://t.co/QFaFemOZ02 vor 3 Stunden Deichmann Ein Verkehrsunfall, damit die bunte Statistik stimmt. https://t.co/VhME2DyhXM vor 4 Stunden Fidelius Schmid RT @diehljoerg: Am Montag wird Deutschlands bester V-Mann #VP01 erstmals in einem Untersuchungsausschuss auftreten. Was er zu Anis #Amri zu… vor 4 Stunden