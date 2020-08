Dina Konzertversuch mit Tim Bendzko in Leipzig startet https://t.co/cx09U59gXt vor 15 Stunden Art Noir Corona-Experiment "Restart-19": Tim Bendzko gibt heute Konzert in Leipzig https://t.co/cmggCyVhOa via @TOnline_News vor 23 Stunden Thomas Müller @xMikaaax https://t.co/kWkL6mzGCf Glaub das ist schon sinnvoll. Und da alle FFP 2 Masken getragen haben, ist die C… https://t.co/OkDLpbqley vor 1 Tag Marjeta Prah-Moses @Labbi10 Wie die Studie genau durchgeführt wurde passt hier leider nicht in diesen Tweet, daher hier ein Link der e… https://t.co/zf720wtDxY vor 1 Tag Parentsmagazin-Hamburg Konzert-Studie mit Tim @bendzko Verbot von Großveranstaltungen gilt noch bis Ende Oktober. Wie es danach weitergehe… https://t.co/tJzfXqu5nl vor 1 Tag