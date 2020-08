23.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer spricht im Interview mit WELT AM SONNTAG über die guten Umfragewerte ihrer Partei und die Bestrebungen von Markus Söder. Angesichts der Zahl der Corona-Infizierten denkt sie über eine mögliche Maskenpflicht am Arbeitsplatz nach.