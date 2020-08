23.08.2020 ( vor 7 Stunden )



In der von In der von Covid -19 schlimm getroffenen Provinz Bergamo wurde erstmals kein einziger neuer Infizierter registriert. Doch an Orten, die bisher verschont blieben, legen die Zahlen zu, etwa auf der Urlaubsinsel Sardinien. 👓 Vollständige Meldung