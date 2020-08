25.08.2020 ( vor 49 Minuten )



Ein Mann aus Fürth besuchte in einem Nürnberger Club eine Party, obwohl sein Testergebnis noch ausstand und er eigentlich in Quarantäne bleiben müsste. Nun ist klar: Der Reiserückkehrer aus Spanien ist positiv getestet worden. Ein Mann aus Fürth besuchte in einem Nürnberger Club eine Party, obwohl sein Testergebnis noch ausstand und er eigentlich in Quarantäne bleiben müsste. Nun ist klar: Der Reiserückkehrer aus Spanien ist positiv getestet worden. 👓 Vollständige Meldung