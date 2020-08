25.08.2020 ( vor 2 Stunden )



Nach einem ersten Fall in Hongkong berichten nun auch Forscher in Belgien und den Niederlanden von Nachweisen einer erneuten Corona-Infektion bei zuvor Genesenen. Nun stehen weitere Untersuchungen an. Nach einem ersten Fall in Hongkong berichten nun auch Forscher in Belgien und den Niederlanden von Nachweisen einer erneuten Corona-Infektion bei zuvor Genesenen. Nun stehen weitere Untersuchungen an. 👓 Vollständige Meldung