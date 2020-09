Quelle: Euronews German - vor 13 Stunden



Kambodscha: Duch, der Folterchef der Roten Khmer, ist tot 00:44 Der frühere Folterchef der maoistischen Roten Khmer in Kambodscha, Kaing Guek Eav, alias Duch, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Phnom Penh.