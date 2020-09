Yannick van de Sand Nordstream 2 ist überflüssig. Warum setzen wir das Verhältnis zu unseren Verbündeten (USA, Polen, etc.) in der jetz… https://t.co/fGoc7a02b7 vor 4 Tagen Oliver Fraederich @LillyBlaudszun Sehr korrekte Frage an @ManuelaSchwesig https://t.co/F1ultvdSp6 vor 4 Tagen