Heide Deicke Trump: "Wir haben noch keine Beweise“ https://t.co/qi0Cc6wWxm Mein Gott,die ganze Welt spricht darüber,aber er war… https://t.co/DU2QWwVagX vor 13 Minuten Heinz Volker Neu Trump: "Wir haben noch keine Beweise“ https://t.co/izm2E6DtqE vor 40 Minuten Heinz Schmidt Trump zur Vergiftung Nawalnys – „Wir haben noch keine Beweise“ via @welt So ist es , nicht anders , wie die deutsch… https://t.co/3rEfppGQTZ vor 43 Minuten www.ewpd.de Europäische Wähler Partei Deutschlands Trump zur Vergiftung Nawalnys – „Wir haben noch keine Beweise“ Was wenn die Amerikaner hinter der ganzen Sache ste… https://t.co/Y36jQSzFgW vor 56 Minuten Alexander Kraus RT @welt: Trump zu Vergiftung Nawalnys – „Wir haben noch keine Beweise“ https://t.co/vjioy76pRp https://t.co/KgZXo8zt0B vor 57 Minuten MSN Deutschland Trump zur Vergiftung Nawalnys – „Wir haben noch keine Beweise“ https://t.co/CzoFTJrFmu vor 57 Minuten