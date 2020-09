07.09.2020 ( vor 8 Stunden )



Am Wochenende haben viele Solinger um die fünf toten Kinder im Stadtviertel Hasseldelle getrauert. Jetzt gehen die Ermittlungen weiter: Was trieb die Mutter zu der Tat - und was wird aus dem überlebenden Elfjährigen?