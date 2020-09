07.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Der große Favorit auf den Sieg bei den US Open, Novak Djokovic, ist disqualifiziert worden. Der Serbe hatte eine Der große Favorit auf den Sieg bei den US Open, Novak Djokovic, ist disqualifiziert worden. Der Serbe hatte eine Linienrichterin mit einem wütend weggeschlagenen Ball getroffen. Dem Deutschen Alexander Zverev spielt das Aus in die Karten. 👓 Vollständige Meldung