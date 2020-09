Präsidentschaftswahl im News-Ticker - Trump ist bereit eigenes Geld einsetzen: "Was auch immer es kostet, wir müssen gewinnen" US-Wahl 2020 im News-Ticker: Am 3. November stellt sich US-Präsident Donald Trump zur Wiederwahl – der ehemalige demokratische Vizepräsident Joe Biden will...

Focus Online vor 2 Tagen - Vermischtes