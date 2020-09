12.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Hunderte Demonstranten haben den Start des AfD-Landesparteitags in Braunschweig verzögert. Anfahrtswege zu dem Tagungsort am Stadtrand wurden am Samstagmorgen blockiert und es kam zu Konfrontationen mit der Polizei. Die niedersächsische AfD wählt auf dem Parteitag am Wochenende einen neuen Vorstand.