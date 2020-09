14.09.2020 ( vor 5 Tagen )



Fünf Jahre nach dem Ausnahmezustand an den Grenzen spricht der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter von einer „hohen Dauerbelastung" in der Justiz. Die Folgen der Flüchtlingskrise würden erst in ein paar Jahren bewältigt sein. Aktuell seien 250.000 Verfahren anhängig.