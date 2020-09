15.09.2020 ( vor 3 Stunden )



2005 wurde in der 2005 wurde in der Türkei die Todesstrafe abgeschafft. Für manche Hardliner war das ein Fehler. Besonders Erdogans ultranationaler Koalitionspartner will sie zurück. Doch wie wahrscheinlich ist eine Wiedereinführung? 👓 Vollständige Meldung