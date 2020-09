Nach Feuer im Flüchtlingslager Moria - "Chaotische Zustände": Deutsche Krankenschwester auf Lesbos erzählt von größter Sorge Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind über 12.000 Menschen obdachlos. Die Hilfe von Organisationen ist...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik





Feuerkatastrophe in Moria: Was wir wissen – und was nicht Brandstiftung oder nicht? Was passiert jetzt mit den Flüchtlingen? Was kann Deutschland tun? Nach dem Brand in Moria stellen sich viele Fragen. Die Antworten...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland