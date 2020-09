Das Bezahlen mit dem Smartphone wird in Deutschland populärer, auch weil Verbraucher in der Coronakrise keine Münzen und Geldscheine in die Hand nehmen wollen....

Berlin (dpa) - Erwartungsgemäß hat das Robert Koch-Institut am Montag eine vergleichsweise niedrige Zahl an neuen Corona-Infektionen gemeldet. Demnach hatten...

US-Präsident Donald Trump will noch in seiner ablaufenden Amtszeit den Posten der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg nachbesetzen. Sollte es...

Leute von heute: Sylvie Meis ist in Florenz angekommen – und macht eine Ankündigung zu ihrer Hochzeit Am Samstag wird geheiratet: Sylvie Meis und Niclas Castello sind in Florenz angekommen. Die 42-Jährige kündigte an, am Wochenende nichts zu posten. Diese und...

stern.de vor 6 Tagen - Politik