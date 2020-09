16.09.2020 ( vor 3 Tagen )



Auf Herbstklausuren klären Parteien die inhaltlichen Schwerpunkte für die folgenden Monate. Nicht so die rechtspopulistische AfD - sie scheitert an Formalien. Auf Herbstklausuren klären Parteien die inhaltlichen Schwerpunkte für die folgenden Monate. Nicht so die rechtspopulistische AfD - sie scheitert an Formalien. 👓 Vollständige Meldung